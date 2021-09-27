Названо заболевание, сокращающее риски заболеть коронавирусом

При обострении вируса герпеса пациенты менее подвержены заражению коронавирусом. Об этом сообщил основатель и генеральный директор Научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Как отметил специалист в беседе с ТАСС, причина кроется в количестве интерферона, который компенсарно увеличивается после любого вирусного заболевания.

«Он (интерферон. - Прим. ред.) выделяется на слизистых, чтобы справляться с текущим вирусом. Этот интерферон может препятствовать внедрению коронавируса в клетки на слизистых», - пояснил Исаев.

Он добавил, что биологический механизм явления понятен, однако большого числа доказывающих это исследований нет.

«Существуют лишь исследования, подтверждающие, что пациенты с вирусом герпеса в фазе обострения менее подвержены заражению COVID-19», - указал Исаев.

Он также назвал последствия перенесенного коронавируса. Самыми распространенными, по словам эксперта, являются нарушения системы свертывания крови, что ведет к повышенному тромбообразованию и возможному инфаркту и инсульту через два-три месяца у переболевших, росту аутоиммунных и ревматических заболеваний и неврологических симптомов и расстройств.

Также у некоторых пациентов может возникнуть глухота, добавил специалист.