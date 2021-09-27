Осеннее цунами: в РФ готовятся к новой волне COVID-19

Как цунами COVID-19 возвращается после непродолжительной паузы. Показатели суточного прироста заболевших резко пошли вверх. Регионы один за другим объявляют четвертую волну эпидемии коронавируса.

В Саратовской области с понедельника запрещено проведение массовых мероприятий. В торговых центрах закрываются детские комнаты, а купить еду на фудкортах можно только навынос. Все беременные сотрудницы госучреждений переводятся на удаленку. Новые ограничения планируют ввести власти Набережных Челнов. Ужесточить санитарный режим с 30 сентября намерено и руководство Новосибирской области.

В Мурманской области вакцинировано больше 50% населения. Но массовый поток, который наблюдался на старте кампании, спал, сейчас в день прививку делают всего несколько десятков человек. В больницах не спешат зачехлять аппараты ИВЛ.

Врачи готовы сделать все, чтобы последствия для пациентов были минимальные. В отдаленные районы направляют мобильные медицинские пункты на базе автомобилей высокой проходимости, в труднодоступные места врачи прилетают на вертолетах, чтобы возможность привиться была у каждого.

Температура за 40, поражение легких 60%. В больнице назначили дополнительный кислород, и лишь чудом обошлось без ИВЛ. Это история болезни врача скорой помощи Юлии Окишевой. Та, что спасла жизни даже не сотням, тысячам хабаровчан, сама оказалась на больничной койке.

«Перенесла очень тяжело. Меня на скорой увезли в тяжелом состоянии. И еще три месяца на больничном очень тяжело было», - рассказала Юлия.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировали больше 83 тысяч случаев - 77 тысяч победили болезнь. Для лечения развернуто 1,6 тысячи коек, при этом свободна лишь пятая часть. И если раньше врачи ставили диагноз только взрослым и пожилым людям, то теперь все чаще диагностируют коронавирус у детей.

Если коронавирусом заболел даже один ученик, то для одноклассников это прямой путь на карантин. В Архангельской области пустуют 10 классов. Педагоги по возможности придерживают новые темы, налегая на повторение пройденного материала. Но к удаленке по-прежнему непросто привыкнуть.

«Дети выполняют задания самостоятельно дома, отправляют через электронные ресурсы. Конечно, сложно проверять. Родителям тоже очень тяжело справляться с нагрузкой. Работают, пока придут, проверят, помогут детям отправить, конечно, это очень тяжело», - рассказала учитель начальных классов школы №7 в Архангельске Виктория Мансурова.

На удаленное обучение переходят и некоторые средние специальные и высшие учебные заведения. В стране действует масочный режим, проверки его соблюдения возобновились повсеместно - в зоне особого внимания торговые центры и транспорт. С ограничениями работают кафе, театры и рестораны. Но пока это точечные решения - их региональные власти принимают исходя из реальной ситуации. О тотальном локдауне речи пока не идет.