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Усик назвал «немножко больными» политиков, недовольных совместными фото украинцев и россиян

Светлана Иванова
16:21 28.09.2021
По мнению спортсмена, причина явления кроется в «хайпе». Как отметил боксер, «люди хотят, чтобы о них говорили».
© Видео: USYK17, YouTube © Фото: USYK17, YouTube
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Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик выразил свою позицию относительно украинских политиков, которые критикуют спортсменов страны за совместные фотографии с гражданами РФ.

В ходе пресс-конференции у боксера поинтересовались, почему «украинская власть наделяет себя правом критиковать и буквально вызывать на ковер спортсменов, которые делают фото с представителями России».

По мнению спортсмена, причина кроется в «хайпе». Как отметил Усик, «люди сейчас заражены хайпом», хотят, чтобы о них говорили.

«Я понимаю, о чем вы говорите, но я не хочу рекламировать никаким образом этих людей. Немножко больные, что тут сделать», - подчеркнул боксер.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за совместной фотографии бронзового призера в прыжках в высоту Ярославы Магучих и олимпийской чемпионки из РФ Марии Ласицкене. Изображение было сделано на Олимпиаде в Токио 7 августа, когда россиянка и украинка выиграли свои награды.

Снимок Магучих с россиянкой привлек внимание и вызвал негативную реакцию части украинских пользователей социальных сетей и критику ряда официальных лиц. Со спортсменкой, которая является младшим сержантом Вооруженных сил Украины, также провели беседу в Минобороны страны.

На прошлой неделе Александр Усик победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем титульным версиям.

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