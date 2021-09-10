Магучих ответила на негатив из-за нового фото с Ласицкене

Легкоатлетка Ярослава Магучих отреагировала на очередную волну негатива, которая поднялась на Украине в связи с ее новым фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Она отметила, что снимок был сделан по просьбе польской прыгуньи Камилы Лицвинко.

Ранее Магучих вновь появилась на одной фотографии с Ласицкене, несмотря на то что предыдущий снимок вызвал шквал критики на Украине. Фото было опубликовано в Instagram прыгуньи из Австралии Элинор Паттерсон.

Как объяснила Магучих, Лицвинко завершает свою карьеру и хотела сделать фотографию на память.

«И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста», - написала украинская спортсменка.

На Олимпиаде в Токио 7 августа Магучих завоевала бронзовую медаль, Ласицкене - золотую. Позже появилась фотография, на которой две спортсменки обнимаются. Это привлекло внимание и вызвало негативную реакцию части пользователей социальных сетей и критику ряда официальных лиц. Магучих также вызывали в Минобороны для проведения беседы, так как легкоатлетка является младшим сержантом Вооруженных сил Украины.

В то же время вице-президент Национального олимпийского комитета страны Игорь Лысов осудил нападки на спортсменку, заявив, что «спорт вне политики» и спортсмены должны дружить между собой. За Магучих также вступилась двукратный призер Олимпиады в Токио, украинская гребчиха Людмила Лузан - она выразила уверенность, что у Магучих не было никаких плохих намерений и она истинная патриотка своей страны.