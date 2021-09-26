«Его никто не брал - поздноватенько»: первый тренер Усика о начале пути спортсмена в боксе

Первый тренер украинского боксера Александра Усика Сергей Лапин, который тренировал спортсмена, когда он школьником пришел в его секцию в Крыму, рассказал «Звезде» о начале его пути в спорте.

Усик пришел заниматься к нему в сентябре 2001 года, тогда ему было 14 лет; с ним не хотели тренироваться из-за возраста. Подростка привел в зал сын Лапина.

«Он ходил, его никто не брал, потому что уже поздноватенько. Пришел, пошел-пошел и так потихоньку начал добиваться результатов», - сказал он.

В 2005 году юноша выполнил норматив мастера спорта, в 2006 году - мастера спорта международного класса.

«Уже в 2008 году его забрали во Львов. И уже он боксировал Крым и Львов - за два общества. С 2008 годы его забирали на сборы, он накатывался везде уже», - отметил Лапин.

Усик упорно тренировался шесть раз в неделю, порой задерживался допоздна, если какая-то техника не удавалась.

«Даже был один момент, когда у него не получалось, и он пришел в три, а ушел в 12. Сын у меня не вытерпел и убежал, а мы до 12 сидели. Потом транспорт не ходил, пришлось пешком идти. Вот мы с центра Симферополя шли километров 12-15 пешком», - поделился воспоминаниями мужчина.

Также Лапин рассказал о моменте, когда у Усика был день рождения, который выпал на день тренировки, шла подготовка к соревнованиям. К юноше пришли гости, чтобы отмечать праздник, однако он отправился в зал.

«У него уже пришли гости. Я говорю: “Саш, вот ты если в шесть часов уйдешь, то можешь искать другой зал, мы готовимся к соревнованиям”. И вот он с шести до восьми тренировался, потом в восемь часов мы помылись и поехали на день рождения», - рассказал тренер.

Лапин также добавил, что первым поздравил своего ученика с победой над Энтони Джошуа. Напомним, что по итогам боя, который состоялся минувшей ночью в Лондоне, Александр Усик стал обладателем титулов WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Теперь на счету 34-летнего боксера 19 побед на профессиональном ринге, 13 из них - нокаутом. Его соперник, 31-летний Джошуа, потерпел второе поражение при 24 победах, 22 и которых были одержаны досрочно.