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Доктор Мясников объяснил, может ли сон на левом боку привести к проблемам с сердцем

Светлана Иванова
14:52 28.09.2021
Специалист посоветовал не следовать популярному в Сети совету кашлять во время сердечного приступа, разрешил спать на левом боку и рассказал, какой жир опасен.
Доктор Мясников объяснил, может ли сон на левом боку привести к проблемам с сердцем
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Сон на левом боку не повышает риск возникновения заболеваний сердца. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Как подчеркнул специалист в эфире на телеканале «Россия 1», каждый человек может спать так, как ему удобно, тогда как к сердечным недугам приводит неправильное питание, повышенный холестерин, недостаток сна, лишний вес и курение.

Доктор развеял и другие популярные мифы о заболеваниях сердца. Например, Мясников посоветовал не следовать популярному в Сети совету кашлять во время сердечного приступа.

«Самое главное - позвонить в скорую помощь», - подчеркнул Мясников.

В ожидании медиков человеку с подозрением на инфаркт нужно принять таблетку аспирина и занять комфортное положение.

Специалист также напомнил, что не все жиры опасны для сердца, например, полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе и некоторых растительных маслах, наоборот полезны для организма. Вещества «уменьшают плохой холестерин и повышают хороший», указал доктор, напомнив, что любители морской рыбы страдают от заболеваний сердца значительно меньше.

Мясников также посоветовал не ориентироваться на боль в сердце, оценивая наличие заболевания.

 «Когда сердце заболит - это уже... конец пути», - сказал доктор.

Он призвал уделять внимание здоровью до появления симптомов болезней.

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