Доктор Мясников объяснил, может ли сон на левом боку привести к проблемам с сердцем

Сон на левом боку не повышает риск возникновения заболеваний сердца. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Как подчеркнул специалист в эфире на телеканале «Россия 1», каждый человек может спать так, как ему удобно, тогда как к сердечным недугам приводит неправильное питание, повышенный холестерин, недостаток сна, лишний вес и курение.

Доктор развеял и другие популярные мифы о заболеваниях сердца. Например, Мясников посоветовал не следовать популярному в Сети совету кашлять во время сердечного приступа.

«Самое главное - позвонить в скорую помощь», - подчеркнул Мясников.

В ожидании медиков человеку с подозрением на инфаркт нужно принять таблетку аспирина и занять комфортное положение.

Специалист также напомнил, что не все жиры опасны для сердца, например, полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе и некоторых растительных маслах, наоборот полезны для организма. Вещества «уменьшают плохой холестерин и повышают хороший», указал доктор, напомнив, что любители морской рыбы страдают от заболеваний сердца значительно меньше.

Мясников также посоветовал не ориентироваться на боль в сердце, оценивая наличие заболевания.

«Когда сердце заболит - это уже... конец пути», - сказал доктор.

Он призвал уделять внимание здоровью до появления симптомов болезней.