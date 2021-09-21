Врачи перечислили пять способов снизить давление без лекарств

Ученые назвали пять способов снизить риск появления гипертонии.

Для начала, как считают специалисты, стоит уменьшить потребление соли. По словам ученых, даже если снизить потребление незначительно, то показания на тонометре будут на пять-шесть пунктов меньше. При этом нормальной считается доза не более 2,3 грамма соли в день.

Врачи также посоветовали увеличить потребление калия. К примеру, он есть в листовой зелени, помидорах, картофеле, молоке и йогуртах. Еще калий можно найти в апельсинах, бананах.

Кроме того, не стоит забывать о занятиях спортом. Регулярная физическая нагрузка продолжительностью в 30-45 минут поможет укрепить сердце, снизить давление, передает The Times of India.

По данным ученых, около 16% случаев гипертонии связаны со спиртным. От вредных привычек желательно отказаться. Также, по словам ученых, стоит есть меньше рафинированных углеводов и сахара.

Ранее ученые назвали самый доступный способ снизить давление без таблеток.

По словам специалистов, в данном случае подойдет даже короткая аэробная тренировка длительностью в 12 минут с частотой 2-3 раза в неделю.