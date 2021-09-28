Врач указала на рост неврологических симптомов коронавируса

Среди пациентов с коронавирусной инфекцией растет число тех, кто жалуется на головную боль и другие неврологические расстройства. Об этом «Звезде» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Неврология пошла сильно, это неоспоримо, то есть головные боли, нарушения сна, то, что мы видим, совершенно так», - подчеркнула доктор.

Специалист указала, что не заметила увеличения частоты симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта при COVID-19. Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в беседе с РИА Новости оценила на 15% общую распространенность желудочно-кишечных симптомов коронавируса, наиболее частыми из них обозначив тошноту, рвоту, диарею и потерю аппетита.

«Сказать, что жалуются на кишечные какие-то дела, синдром раздраженного кишечника, не могу», - заявила Лапа.

При этом она отметила, что со своей стороны в комплексную схему лечения коронавируса практически сразу включает пробиотики или синбиотики.

Терапевт добавила, что проблемы с дыхательной системой и системой гемостаза остаются основными жалобами пациентов при COVID-19. Среди других недомоганий - обострение диабета среди тех, у кого диагностировано данное заболевание.