Врач рассказала, что можно есть при отсутствии аппетита после COVID-19

Перенесшим коронавирус пациентам, которые жалуются на отсутствие аппетита, можно принимать специальные сипинговые смеси - расфасованные небольшими порциями питательные смеси, которые пьют с помощью трубочки несколько раз в день.

«Таким образом человек сможет поддержать необходимый энергетический баланс», - пояснила РИА Новости эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

В случае если аппетит нормальный, врач посоветовала принимать пищу хотя бы три раза в день, если у пациента нет хронических заболеваний. Таковыми могут являться, например, сахарный диабет, рефлюкс или синдром раздраженного кишечника, когда врачи рекомендую употреблять пищу через определенные интервалы.

Также специалист заявила, что говорить о том, что после перенесенного COVID-19 обязательно развивается гиповитаминоз - неправильно. Однако если пациент в результате долгой болезни потерял аппетит и почти ничего не ел, уровень полезных питательных веществ может снизиться, отметила Провоторова.