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«Худой толстяк»: диетолог предупредила об опасности скрытого ожирения

Анна Назайкина
10:44 25.09.2021
Первое время данная проблема может никак не проявляться и даже не считываться с анализов, отметила специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Designer Dean, Pixabay
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Скрытое ожирение, когда визуально человек кажется абсолютно здоровым и у него отсутствуют внешние признаки избыточного веса, может представлять опасность для здоровья. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.

«В диетологии существует понятие "худой толстяк". Внешне человек выглядит абсолютно нормально, у него нет признаков избыточного веса, но когда его измеряют на специально приборе, который называется анализатор жира, то он показывает высокий процент содержания жира по отношению к норме», - отметила специалист.

По словам медика, такой тип ожирения может представлять угрозу для здоровья - это риск развития сахарного диабета, гипертонии и всех заболеваний, связанных с избыточным весом.

«Первое время это может никак не проявляться и даже никак не считываться с анализов. Если человек ест больше, чем он двигается, то тенденция к нарастанию процента жира будет сохраняться, и в какой-то момент скрытое ожирение перейдет в явные формы со всеми вытекающими последствиями», - предупредила специалист.

Для профилактики Копытько посоветовала периодически проверять состав тела, узнавать процент содержания жира в своем теле, следить за объемами талии, так как это первый маркер, который показывает нарастание именно висцерального внутреннего скрытого жира.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова раскрыла способ сохранить фигуру при сидячей работе. Так, по мнению специалиста, в обеденный перерыв не следует употреблять слишком калорийные блюда.

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