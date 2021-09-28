Диетолог назвал наиболее полезные сорта рыбы

Наиболее полезной для организма человека является жирная морская дикая рыба. Речь идет о сардинах, скумбрии, сельди и лососевых, выращенных в море. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Полезной является так называемая жирная морская дикая рыба. Это сельдевые, в частности, сардины, скумбрия, сельдь. Жирные сельдевые сорта. Лососевые, но здесь нужно делать оговорку, что лососевые именно дикие, выращенные в море или оттуда приплывшие», - пояснил доктор.

Он указал, что жирные сорта рыбы богаты очень важными для организма омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. У человека есть абсолютная потребность в этих веществах, в день необходимо потреблять порядка полутора граммов в день. При этом источников легкоусвояемых омега-3, кроме рыбы, довольно мало.

«Если не получать из рыбы, остаются омега-3 жирные кислоты растительного происхождения, которые довольно плохо конвертируются в эти важные нам. Плюс довольно мало масел, которые содержат омегу-3 в достаточном количестве (типа льняного масла)», - указал специалист.

Рыба также является источником витамина D, йода, витамина В12 и качественного белка. Диетолог подчеркнул, что на необходимость регулярного потребления рыбы указывают результаты исследований, связывающие долголетие именно с наличием этого продукта в рационе.

Люди, употребляющие рыбу регулярно (по 3-4 порции в неделю), живут в среднем на два-три года дольше, резюмировал Гинзбург.