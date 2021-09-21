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Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет

Ян Брацкий
11:58 21.09.2021
Сокращение запасов рыбы ученые связывают с обмелением Каспия и браконьерством.
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
© Фото: Syaibatul Hamdi, Pixabay
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Вобла стремительно исчезает в Волго-Каспийском бассейне. Ее доля в промысловых уловах составляет менее двух процентов, что серьезно беспокоит ученых.

«С начала XXI века запасы воблы уменьшились с 53,9 тысячи тонн до 22 тысяч. Уловы снизились в шесть раз, а за период более чем столетних наблюдений - более чем в 100 раз», - сообщили «РГ» в Волжско-Каспийском филиале ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Сокращение запасов одной и самых популярных пресноводных рыб ученые объясняют постепенным обмелением Каспия, уровень воды которого за минувшую десятилетку уменьшился на 28 сантиметров. Рыбная молодь погибает также из-за несоблюдения «рыбохозяйственных полок» - подачи воды из верховий в низовья.

Огромную роль на развитие популяции воблы оказывает браконьерство, уточнили исследователи. Причем свою лепту вносят и рыбаки-любители, которые вылавливают воблу на весенних нерестилищах. В минувшем году незаконный промысел превысил промышленный.

«Необходим естественный водный режим половодья и выполнение мер по охране запасов воблы, особенно в период ее нереста», - отметили в филиале ВНИРО.

Учитывая все перечисленное, позитивной динамики ученые не наблюдают. До промысловых размеров вобла вырастает за три-четыре года, поэтому исправить ситуацию получится не скоро.

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