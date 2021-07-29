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Без удара по кошельку: врач рассказала о полезной и недорогой рыбе

Анна Назайкина
06:36 29.07.2021
Так, специалист посоветовала покупать карп, так как в нем полиненасыщенных жирных кислот практически столько же, сколько в морской рыбе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова в беседе со «Звездой» рассказала о полезной для здоровья и в то же время доступной по цене рыбе.

«Треска бывает разная. Бывает черная, бывает мраморная - они дорогие. А бывает треска абсолютно обычная. Она недорогая. Если мы говорим о морской рыбе, то нам подойдет все, что угодно - мойва, салака. Салака тоже недорогая, если говорить о салаке свежей, а не копченой, которая стоит в два раза дороже. Если мы берем свежую, мы ее просто кладем в духовку, прокладываем лимоном и запекаем. Получается очень вкусно», - заявила специалист.

Также диетолог рекомендовала присмотреться к морскому окуню, который, по словам Белоусовой, в настоящее время стоит немного и при этом является достаточно полезной рыбой.

«Ну и всякая речная рыбешка. Судак, щука, окунь, лещ, карась. Карп - хорошая рыба, полезная, потому что в ней полиненасыщенных жирных кислот практически столько же, сколько в морской рыбе. Это единственная рыба по Омега-3, которая сравнивается с морской», - сказала эксперт.

Ранее диетолог Марина Макиша заявила, что включение рыбы в ежедневный рацион способно привести к улучшению состояния сердечно-сосудистой системы, костей и нормализовать выработку гормонов.

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