В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за COVID-19

Возможность нового локдауна из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в данный момент не обсуждается в администрации президента РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется. Правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом - внимательно отслеживают главы регионов», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также, по словам представителя Кремля, особые полномочия глав регионов на местах, связанные с эпидобстановкой, продолжают действовать.

«Насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр заразившихся коронавирусом в РФ, пока где-то каких-то решений о локдауне не принималось», - добавил Песков.

По данным оперштаба, за последние сутки в РФ выявлено 21 438 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 820 летальных исходов, победить болезнь удалось 16 567 россиянам.

В общей сложности на сегодняшний день в России выявлено 7 354 995 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 201 445 летальных исходов, выздоровели 6 558 780 человек.