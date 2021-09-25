Эксперт Роспотребнадзора рассказал об уязвимости младенцев перед коронавирусом

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коронавирус у детей протекает легче, чем у взрослых. Однако наиболее уязвимой к вирусу группой среди детей являются дети до года.

«Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей, и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета», - сказал он, передает ТАСС.

По словам ученого, высокая частота заболеваемости у лиц от 14 лет и старше обусловлена тем, что молодые люди более социально активны и мобильны.

«Вторая причина повышения вовлеченности подростков в эпидпроцесс обусловлена сменой геноварианта коронавируса на дельта-штамм», - подчеркнул врач.

Ранее британские ученые заявили, что у каждого седьмого ребенка сохраняются постоянные симптомы коронавирусной инфекции через три месяца после выздоровления.

В основном подростки сообщали о головной боли и постоянной усталости.