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Эксперт Роспотребнадзора рассказал об уязвимости младенцев перед коронавирусом

Виктория Ивашечкина
01:00 25.09.2021
По словам врача, высокая частота заболеваемости у лиц от 14 лет обусловлена тем, что молодые люди более социально активны и мобильны.
Эксперт Роспотребнадзора рассказал об уязвимости младенцев перед коронавирусом
© Фото: Jochen Tack, imageBROKER, Globallookpress
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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коронавирус у детей протекает легче, чем у взрослых. Однако наиболее уязвимой к вирусу группой среди детей являются дети до года.

«Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей, и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета», - сказал он, передает ТАСС.

По словам ученого, высокая частота заболеваемости у лиц от 14 лет и старше обусловлена тем, что молодые люди более социально активны и мобильны.

«Вторая причина повышения вовлеченности подростков в эпидпроцесс обусловлена сменой геноварианта коронавируса на дельта-штамм», - подчеркнул врач.

Ранее британские ученые заявили, что у каждого седьмого ребенка сохраняются постоянные симптомы коронавирусной инфекции через три месяца после выздоровления.

В основном подростки сообщали о головной боли и постоянной усталости.

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