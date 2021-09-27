Песков: Шойгу и Лавров остаются на своих постах и не идут в Госдуму

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не идут в Госдуму, а остаются на своих местах в правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

На прошлой неделе представитель Кремля сказал, что главы оборонного и внешнеполитического ведомств примут самостоятельно решения относительно Госдумы.

Ранее президент РФ Владимир Путин закрепил специальные комиссии за Шойгу, Лавровым и Проценко. Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири, Лавров - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению.

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, детский омбудсмен Анна Кузнецова - по защите семьи. Кузнецова будет работать «прямо в самой Государственной думе», отметил Путин.