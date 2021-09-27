В Кремле заявили, что Шойгу готовит конкретные предложения по новым городам в Сибири

В Кремле заявили, что министр обороны России Сергей Шойгу готовит конкретные предложения по новым городам в Сибири. Но о точных сроках сдачи этих предложений сказать пока не могут.

«Разумеется, Сергей Кужугетович занимается этой темой, продолжит заниматься, но когда будет сформулирована конкретика, не могу сказать», - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также сообщается, что в новые города Сибири, которые предложил основать Шойгу, готовы переехать около половины жителей России.

Напомним, инициатива построить несколько крупных городов в Сибири была выдвинута министром обороны России в начале августа.