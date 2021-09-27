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В новые города Сибири готовы переехать около половины россиян

Елизавета Потейчук
08:56 27.09.2021
Опрос показал, что при определенных условиях жизни в новые сибирские города, идею постройки которых предложил Шойгу, готовы переехать порядка половины населения России.
В новые города Сибири готовы переехать около половины россиян
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
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Около половины населения России готовы переехать в новые города Сибири, которые предложил возвести министр обороны РФ Сергей Шойгу. Исследование одного из отечественных банков показало, что россияне желают выбрать новые сибирские города по причине гарантированной работы и высоких зарплат. Статистику приводит РИА Новости.

В среднем 7% опрошенных по России и 16% сибиряков выразили «безусловную готовность» к переселению. При конкретных условиях переехать на новое место жительства готовы 41% участников опроса. В Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти по 60% респондентов ответили, что не хотят жить в новых сибирских городах, при этом такой же отрицательный ответ дали 32% сибиряков.

Чаще всего россияне готовы переселяться, если им гарантируют работу и зарплату в два-три раза выше, чем они имеют. Около 12% опрошенных согласятся с подъемными свыше одного миллиона рублей, 11% заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой городской инфраструктуре. Популярными причинами, согласно которым россияне не хотят жить в новых городах Сибири, стали суровый климат - 44%, неудобное и далекое географическое положение региона - 31% и нежелание менять нынешнее место жительства - 28%.

К идее постройки новых городов в Сибири положительно относятся 40% респондентов, ибо это поможет стране решать демографическую проблему. Негативное отношение к проекту выразил каждый четвертый (27%), так как, по их мнению, произойдут большие бюджетные траты. Около 23% россиян не слышали об этой идее, 10% респондентов относятся к ней безразлично.

Ранее Сергей Шойгу рассказал, где могут появиться новые города в Сибири. Министр обороны России сообщил, что новые города в Сибири могут появиться между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

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