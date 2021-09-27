Лавров возглавит комиссию ЕР по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит комиссию партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» партии.

«Сергей Викторович Лавров (будет руководить - прим. ред.) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», - заявил президент.

Также Путин сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. По словам главы государства, Шойгу лично говорил президенту о желании возглавить эту комиссию.