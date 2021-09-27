Лавров возглавит комиссию ЕР по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников
Владимир Путин заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит комиссию партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» партии.
«Сергей Викторович Лавров (будет руководить - прим. ред.) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», - заявил президент.
Также Путин сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. По словам главы государства, Шойгу лично говорил президенту о желании возглавить эту комиссию.