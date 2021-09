Кофеин оказался виновен в дефиците витамина D

На способность организма усваивать витамин D может оказать негативное влияние потребление кофеина. К соответствующему выводу пришли ученые из Китая и Бразилии в ходе совместного исследования, пишет портал Eat this! Not That!

В ходе научной работы ее авторы проанализировали показатели здоровья 13 тысяч участников американской программы исследования National Health and Nutrition Examination Survey. Возраст испытуемых составил от 30 до 47 лет. Оказалось, что чем больше кофеина входило в рацион американцев, тем выше у них был риск возникновения дефицита витамина D.

Исследователи добавили, что для выявления механизмов явления нужны более детальные исследования.

Диетологи неоднократно предупреждали о вреде употребления кофе натощак. Гастроэнтерологи призывают отказаться от такой привычки, чтобы избежать боли или дискомфорта в желудке и изжоги и других проблем с ЖКТ. В группе риска в первую очередь те, кто страдает от повышенной кислотности желудка.