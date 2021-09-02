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Врач назвала два напитка, противопоказанные после COVID-19

Елизавета Потейчук
04:14 02.09.2021
Кардиолог рассказала, что крепкий чай и кофе не стоит употреблять сразу после выздоровления от COVID-19.
Врач назвала два напитка, противопоказанные после COVID-19
© Фото: pixabay.com
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Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили посоветовала после перенесения COVID-19 на время отказаться от таких привычных напитков как крепкий черный чай и кофе. Об этом специалист заявила в интервью радио Sputnik. 

По словам врача, кофе и крепкий чай учащают сердцебиение, что провоцирует тахикардию и одышку.

«Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию. После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее. Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после ковида на какой-то период – на 2-3 месяца – желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая», - говорит Анна Бабаликашвили.

При этом специалист добавила, что спустя время можно будет употреблять одну-две чашки некрепкого чая или кофе в день. Зеленый чай же, с ее слов, в постковидный период можно пить без ограничений.

Ранее врач рассказал, что нужно проверить в организме переболевшим коронавирусом. Терапевт советует в первую очередь сдать общий анализ крови и тест на наличие антител. 

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