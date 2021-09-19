Врач рассказала, когда нельзя пить кофе

Некоторые люди любят выпивать чашку кофе с утра, но оказывается, что это нельзя делать натощак. По мнению врача-диетолога, нутрициолога Ирины Лизун, это может вызвать проблемы с ЖКТ, поскольку в организме начнется выработка желудочного сока.

«Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. Это может вызывать боль, дискомфорт и изжогу у людей с проблемами ЖКТ, и тех, кто склонен к повышенной кислотности желудка. Поэтому пить кофе нужно обязательно вместе с едой или после», - подчеркнула врач.

Некоторые люди заменяют кофе прием пищи, но тогда рацион питания будет не сбалансирован.

«Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным - с белками, жирами, углеводами и витаминами», - считает эксперт.

Ирина Лизун также отметила, что некоторых людей кофе бодрит, а некоторые после него могут спокойно уснуть. Несмотря на это, врач рекомендует не пить его за несколько часов до сна.

«Есть люди, которых очень бодрит кофе, а есть люди, которые спокойно пьют кофе и потом спят. В целом кофе обладает стимулирующим действием, поэтому его не рекомендуется употреблять за три-четыре часа до сна. Для людей тревожных, с нарушениями сна кофе - только утренний вариант», - цитирует нутрициолога радио Sputnik.

Ранее эксперты рассказали, безопасно ли спать рядом с телефоном, и как перестать беспокоиться и начать отдыхать.