Назван простой способ снизить давление без лекарств

Комбинированные занятия спортом позволят улучшить параметры кровяного давления без лекарств. Соответствующий комплекс оздоровительных фитнес-тренировок для женщин-гипертоников разработала международная группа ученых, включая сотрудников Сибирского федерального университета. Результаты научной работы размещены в журнале Journal of Physical Education and Sport.

В ходе исследования его авторы изучили, как различные виды физической активности влияют на кровяное давление и функциональный статус женщин среднего возраста, страдающих гипертензией. В частности, ученые определили структуру и комбинации физических упражнений, объем и интенсивность нагрузок, динамику функциональных показателей организма, время восстановления, даже частоту и длину шагов и угол наклона беговых дорожек.

За четыре месяца тренировок у участниц эксперимента данные улучшились по сравнению с теми, кто использовал только один из видов фитнеса. Так, показатели пульсометрии отличались на 2-3 удара в минуту, параметры кровяного давления — верхнее на 4 мм рт.ст., нижнее на 3 мм рт.ст.

При этом ученые подчеркнули, что физическая активность даже одного вида тренировок, поможет снизить верхнее и нижнее артериальное давление у женщин на 5-7 мм рт. ст. Первые результаты начинают появляться уже через месяц регулярных занятий спортом.