Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы признаки повышенного кровяного давления

Светлана Иванова
12:33 28.06.2021
По ряду признаков можно заподозрить повышение уровня кровяного давления, особенно, если недомогание часто дает о себе знать.
Названы признаки повышенного кровяного давления
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Высокое кровяное давление, или гипертония, развивается из-за нарушения состояния сосудистой стенки, когда происходит изменение не только диаметра кровеносных сосудов, но и затрудняется прохождение кровяного потока.

Медики часто связывают развитие высокого кровяного давления с вредными привычками, такими как злоупотребление алкоголем, курение. В группе риска также люди, в рационе которых присутствует слишком много нездоровой пищи, страдающие от лишнего веса и ведущий преимущественно сидячий образ жизни.

В долгосрочной перспективе высокое кровяное давление может серьезно повысить риск развития множества заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и болезнь почек, пишет британская газета Еxpress.

Нормальным артериальным давлением считаются показатели менее 120/80 мм рт. ст. Повышенным давлением называют при повышении до 129 мм рт. ст верхнего, систолического давления.

Первая стадия гипертонии: показатели от 130 до 139 мм рт. ст. систолического или от 80 до 89 мм рт. ст. - нижнего, диастолического. При второй стадии гипертонии уровень артериального давления постоянно колеблется от 140/90 мм рт. ст.

Лучший способ следить за своим кровяным давлением – это регулярно проверять его при помощи тонометра. Однако по ряду признаков можно заподозрить повышение уровня кровяного давления, особенно, если недомогание часто дает о себе знать.

К настораживающим симптомам относятся: головные боли, сбивчивое дыхание, носовые кровотечения, румянец, головокружение и тошнота, боли в груди, изменение зрения, а также кровотечение в моче.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:39 В стране и мире
Путин и Си Цзиньпин продлили российско-китайский договор о добрососедстве и дружбе
10:56 Армия
Боевые болиды: отгружена партия Т-72Б3 для «Танкового биатлона»
09:00 В стране и мире
Москвичей предупредили о надвигающемся «суперливне»
08:35 В стране и мире
СМИ назвали дату испытаний американского «меча Армагеддона»
06:52 Армия
Видео
Преграда для большой воды: военнослужащие возвели около четырех километров защитных сооружений в Приамурье
Популярное
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Раскрыта популярная схема обмана на сайте бесплатных объявлений
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.