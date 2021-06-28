Названы признаки повышенного кровяного давления

Высокое кровяное давление, или гипертония, развивается из-за нарушения состояния сосудистой стенки, когда происходит изменение не только диаметра кровеносных сосудов, но и затрудняется прохождение кровяного потока.

Медики часто связывают развитие высокого кровяного давления с вредными привычками, такими как злоупотребление алкоголем, курение. В группе риска также люди, в рационе которых присутствует слишком много нездоровой пищи, страдающие от лишнего веса и ведущий преимущественно сидячий образ жизни.

В долгосрочной перспективе высокое кровяное давление может серьезно повысить риск развития множества заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и болезнь почек, пишет британская газета Еxpress.

Нормальным артериальным давлением считаются показатели менее 120/80 мм рт. ст. Повышенным давлением называют при повышении до 129 мм рт. ст верхнего, систолического давления.

Первая стадия гипертонии: показатели от 130 до 139 мм рт. ст. систолического или от 80 до 89 мм рт. ст. - нижнего, диастолического. При второй стадии гипертонии уровень артериального давления постоянно колеблется от 140/90 мм рт. ст.

Лучший способ следить за своим кровяным давлением – это регулярно проверять его при помощи тонометра. Однако по ряду признаков можно заподозрить повышение уровня кровяного давления, особенно, если недомогание часто дает о себе знать.

К настораживающим симптомам относятся: головные боли, сбивчивое дыхание, носовые кровотечения, румянец, головокружение и тошнота, боли в груди, изменение зрения, а также кровотечение в моче.