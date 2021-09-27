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Амурский тигр загнал на дерево грибников в Приморье

Алексей Курильченко
10:39 27.09.2021
В Приморье амурский тигр загнал грибников на дерево, где они просидели около 40 минут.
© Видео: instagram, maglipogoda © Фото: Jürgen & Christine Sohns, imageBROKER, Globallookpress
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Грибники из Лазовского района Приморского края сняли на видео нападение амурского тигра. Хищник загнал мужчин на дерево.

На видео можно услышать, как рычит животное, бродя вокруг дерева. Грибникам удалось на несколько секунд запечатлеть тигра. Судя по описанию видео из Instagram, нападение произошло недалеко от населенного пункта - мужчинам пришлось просидеть на дереве около 40 минут.

В декабре прошлого года в Китае, на границе с Россией, местные фермеры сняли на видео тигра, блуждавшего среди фермерских участков. Испугавшиеся жители попытались прогнать хищника, но лишь спровоцировали его.

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