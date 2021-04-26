«Немного помял машину»: в Китае заблудившийся тигр попал на видео

В Китае, на границе с Россией, местные фермеры сняли на видео тигра, блуждавшего среди фермерских участков. Испугавшиеся жители попытались прогнать хищника, но лишь спровоцировали его.

«Несмотря на провокации, тигр проявил выдержку и отвечал максимально корректно. Одну машину немного помял, а женщину, зачем-то вышедшую преградить ему путь, аккуратно положил на землю», - говорится в сообщении в Instagram центра «Амурский тигр».

На место выехали специалисты, которые и отловили заблудившееся животное. Отмечается, что никто не пострадал.

В январе приморский национальный парк «Земля леопарда» опубликовал в соцсетях забавное видео с неуклюжими движениями амурского тигра и мощным прыжком дальневосточного леопарда.