Эрдоган заявил, что США следует вывести армию из Ирака и Сирии «по афганскому сценарию»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил США вывести свою армию из Ирака и Сирии. Он предлагает делать это «по афганскому сценарию», передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

«Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах», - заявил Эрдоган.

При этом глава Турции отметил, что власти и жители стран вправе самостоятельно принимать решения. По словам Эрдогана, турецкая армия находится в Сирии только с целью восстановления страны.

«В Сирии мы занимаемся строительством 100 тысяч единиц жилья. Люди, семьи были перемещены, их выгнали с их родины. Мы строим жилье для них», - подчеркнул президент Турции.

Ранее пресс-секретарь Кремля анонсировал встречу президентов России и Турции по поводу ситуации в Сирии, в частности, в провинции Идлиб. Песков заявил, что Владимир Путин обсудит с Эрдоганом террористическую активность, которая мешает процессу урегулирования вооруженного конфликта.