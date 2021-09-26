Песков заявил, что Путин и Эрдоган будут обсуждать ситуацию в Сирии, включая Идлиб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии. При этом будет затронута тема террористической активности в провинции Идлиб, которая мешает процессу урегулирования вооруженного конфликта. Переговоры ожидаются на следующей неделе.

«К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии. Все это наверняка будет на повестке дня», - сказал Песков в эфире программы «Москва.Кремль.Путин».

Пресс-секретарь также добавил, что Турция не признает территориальную принадлежность Крыма. Поэтому несмотря на партнерские отношения стран, между Россией и Турцией сохраняется ряд разногласий.

По словам Пескова, «Эрдоган считает Крым оккупированным», и он также знает множество турок, которые «являются яростными националистами» и говорят, что Крым должен принадлежать Турции. Однако, к счастью, радикалы не находятся у власти и сам Эрдоган не поддерживает их позицию, сообщил Песков.

Ранее в Кремле выразили сожаление из-за позиции президента Турции по Крыму. Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с непризнанием Турции воссоединения Крыма с Россией.