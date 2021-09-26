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Молния ударила в заходивший на посадку в Краснодаре самолет

Ян Брацкий
08:03 26.09.2021
Пассажиры рассказали, что услышали громкий хлопок, после чего салон самолета озарила яркая вспышка.
Молния ударила в заходивший на посадку в Краснодаре самолет
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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Пассажирский самолет сообщением Екатеринбург - Сочи совершил экстренную посадку в Краснодаре после удара молнии в фюзеляж. Из-за мощного грозового фронта пилоты воздушного судна заходили на второй круг. Инцидент доставил немало неприятных мгновений для находящихся в салоне пассажиров.

«Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы провалились и начали падать несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка», - сообщил порталу E1.RU один из пассажиров.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Представители авиакомпании сообщили, что лайнер полностью исправен. Из-за непогоды, которая бушевала в Краснодарском крае вчера, несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту курортной столицы.

Еще один инцидент с самолетом произошел в минувшую пятницу, 24 сентября, на Кубе. Взлетающий из Варадеро в Москву «боинг» столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег, и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки.

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