Пассажирка рассказала о моменте столкновения самолета с птицами на Кубе

Блогер Валерия Ткаченко, которая летела рейсом Варадеро-Москва, рассказала «Звезде» о моменте столкновения Boeing 767-300 с птицами. ЧП произошло во время взлета.

По словам россиянки, когда самолет производил взлет, было ощущение, будто он набирает скорость и вот-вот должен оторваться от земли, однако он снизил скорость и остановился.

«Кто-то почувствовал удар, я сидела с другой стороны крыла, где отлетела птица, и я удар не почувствовала. Никто не кричал. Просто все ждали информации, и нам быстро достаточно объявили, что у нас столкновение с птицей произошло. Никакой паники и истерик не было», - поделилась она воспоминаниями.

Ткаченко рассказала, что пассажиров попросили оставаться на своих местах, далее произошел осмотр борта в течение 15-20 минут, после чего стало известно, что воздушное судно не может возобновить полет.

Из пассажиров никто не пострадал. Туристы отделались легким испугом. Из-за инцидента вылет отложили на 23 часа, а россиян разместили в отеле. На следующий день за пассажирами прилетел резервный борт из Венесуэлы.

Ранее в Сети появилось видео произошедшего. На кадрах видно, как одна из птиц врезается в двигатель и превращается в пламя, вторая попала в нос самолета и помяла его. После столкновения пилоты стали резко тормозить, в результате чего на левом шасси лопнуло колесо.