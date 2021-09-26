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Выживший на Эльбрусе рассказал о слуховых галлюцинациях

Анна Касаткина
17:12 26.09.2021
Помощник гида спускался отдельно от основной группы вместе с девушкой, которая почувствовала себя плохо.
Выживший на Эльбрусе рассказал о слуховых галлюцинациях
© Фото: Photomaks, Pexels
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Помощник гида, поднимавшийся на Эльбрус с группой альпинистов 23 сентября, столкнулся со слуховыми галлюцинациями. Об этом он рассказал Telegram-каналу Baza.

По его словам, погода испортилась, когда он спускал вниз одну из участниц восхождения Анну Макарову - ей стало плохо. Состояние девушки постепенно ухудшалось, в конце концов, помощнику гида пришлось просто тащить девушку по земле. Помимо этого, они отклонились от маршрута из-за плохой видимости.

Мужчина решил сообщить о ситуации спасателям по рации, однако ответа не последовали из-за плохой связи. Продолжив путь, помощник гида выронил рацию, а когда нашел, она была во льду и с разряженной батареей. Позже мужчине удалось реанимировать прибор и связаться с гидом группы, который тоже спускал людей и находился на расстоянии около 400 метров. Помощник гида решил оставаться на месте и ждать основную группу.

«Примерно часа два я находился на месте и кричал, чтобы меня могли услышать», - пояснил он.

Девушка в этот момент находилась без сознания, мужчина попытался привести ее в чувство, но «она не подавала признаков жизни, а ее кожа стала белой». Помощник гида оставался с ней рядом полчаса и кричал.

«Мне стали слышаться голоса, на что я кричал в ответ, и мне казалось, что они меня не слышат из-за ветра, так как я кричал против него. Поскольку Макаровой я уже ничем не мог помочь, я решил идти навстречу группе. Когда я вышел на северо-западный склон в противоположном направлении нашего подъема, я понял, что крики, которые я слышал, были слуховой галлюцинацией», - рассказал помощник гида.

Тогда мужчина двинулся в обратном направлении, к спуску на южный склон, и около 18 часов вышел в район подъема ратрака. Там он смог с мобильного телефона дозвониться до водителя, который встретил его и эвакуировал в лагерь. Помощник гида добавил, что не получил никого вреда для здоровья, а потому от госпитализации отказался.

Трагедия на Эльбрусе произошла в минувший четверг. На одном из склонов заблудилась туристическая группа из 19 человек. Пятеро участников восхождения погибли, не дождавшись помощи, их тела ищут спасатели. Остальных удалось эвакуировать с вершины горы в больницу. Их жизням ничего не угрожает. По факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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