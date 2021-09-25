Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Состояние еще двух туристов, по словам собеседника агентства, стало лучше.

«Двое находившихся в реанимации - гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги - переведены из реанимации в обычную палату. Всего в больнице сейчас находятся девять пострадавших», - сказал источник.

Он при этом уточнил, что абсолютно все госпитализированные сейчас идут на поправку.

Вечером в четверг, 23 сентября, группа из 19 альпинистов, которые находились на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь в связи с испортившимися погодными условиями. В ходе поисково-спасательной операции сотрудникам МЧС РФ удалось обнаружить участников похода. Пятеро из них к тому моменту, к сожалению, погибли.

Отметим, что туристы заранее зарегистрировали свой маршрут в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

По факту произошедшей трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.