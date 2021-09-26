Группа альпинистов МЧС приступила к поискам тел погибших на Эльбрусе

Спасатели пытаются подняться на Эльбрус за телами погибших альпинистов. Группа из 22-х человек приступила к подъему по склону, но поисковой операции мешает погода.

Работы осложняются сильным ветром, сообщили в Эльбрусском высокогорном спасательном отряде. Порывы буквально сбивают людей с ног, не позволяя идти пешком.

Трагедия произошла в минувший четверг. На одном из склонов заблудилась туристическая группа из 19 человек. Пятеро участников восхождения погибли не дождавшись помощи. Остальных удалось эвакуировать с вершины горы в больницу. Их жизням ничего не угрожает. По факту произошедшей трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.