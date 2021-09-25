Тела троих погибших альпинистов спустят с Эльбруса в воскресенье

Снежный буран мешает забрать со склона Эльбруса тела троих погибших альпинистов. Операцию по их спуску спасатели планируют на завтра, сообщили в местном высокогорном поисково-спасательном отряде.

«Сегодня снег идет даже в поселке Терскол, на горе нет видимости, из-за этого спасатели не вышли. Планируем, если погода позволит, выйти за телами завтра утром», - сообщили РИА Новости в МЧС.

Трагедия произошла в минувший четверг, когда группа из 19 туристов заблудилась на склоне горы. Сильный мороз, порывистый ветер и непрекращающийся снегопад стали причиной гибели пяти человек.

Выживших искали спасатели и добровольцы из числа профессиональных скалолазов. Разрозненную группу удалось обнаружить на одном из спусков. Туристы находились в тяжелом состоянии. Выживший доставили в больницу с серьезными травмами.