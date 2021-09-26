Песков рассказал о судьбе пойманной Путиным и Шойгу щуки

Из щуки, которую во время отдыха в тайге поймали президент РФ Владимир Путин и глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу, сварили уху. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с Life.ru.

При этом он уточнил, что рыбу взвешивать не стали.

«Не взвешивали. Но уха была», - объяснил Песков.

Поездку в Саяно-Шушенский заповедник глава государства осуществил в начале сентября в компании министра обороны и директора заповедника Геннадия Киселева. Кадры с отдыха президента сегодня опубликовал Кремль.

Во время отдыха Владимир Путин и Сергей Шойгу проехались на вездеходе и осмотрел природные просторы в бинокль. Глава государства и министр обороны также ловили рыбу, сплавлялись на катере по реке, гуляли по горам и ночевали в палатках.