Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина в тайге

«Звезда» публикует кадры отдыха президента РФ Владимира Путина в тайге в начале сентября. На них лидер страны запечатлен вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

На кадрах видно, как Путин ловит с помощью удочки рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке вместе с Сергеем Шойгу, ездит на вездеходе по тайге и любуется природой. Главе государства удалось поймать несколько крупных рыб.

Президент РФ переночевал в палатке. На кадрах видно, что Шойгу, обращаясь к сидящему в палатке Путину, отметил: «Солидно».

В палатке Путина было установлено изображение камина.



«Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите», - с улыбкой отметил президент РФ. «У огонька посидеть - хорошо придумали. Уютненько», - одобрительно кивнул Шойгу.

В марте президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в Сибири.

В один из дней состоялась прогулка на мощном вездеходе, которым управлял глава России, а министр обороны находился рядом на пассажирском кресле.

В какой-то момент им пришлось преодолеть неглубокий, но довольно опасный овраг с ручьем - и машина его перемахнула, благодаря умелому управлению президента.

Глава государства также посетил личную мастерскую Сергея Шойгу, где он занимается изготовлением поделок из древесины.

Владимир Путин не первый раз посещает тайгу в компании Сергея Шойгу. Так, в октябре 2019 года состоялась одна из их поездок на природу.

Глава Минобороны во время таежной прогулки с президентом выкопал куст брусники. Российский лидер тогда пошутил, что теперь этот куст глава оборонного ведомства сможет посадить у себя на даче. Шойгу с улыбкой ответил, что для растения необходим совсем другой климат.

Кроме того, Путин и Шойгу совершили несколько прогулок по лесу. Эта поездка состоялась незадолго до дня рождения Путина.