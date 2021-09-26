Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус

Роман Захаров
11:52 26.09.2021
Участвовавший в восхождении на Эльбрус специалист раскрыл подробности трагедии.
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
© Фото: Пресс-служба МЧС РФ
Читайте нас на:

Помощник гида Таулан Кипкеев, комментируя недавнюю трагедию на Эльбрусе, назвал частую ошибку туристов, решающихся подняться на гору. По его мнению, ошибка состоит в том, что люди идут в столь опасное путешествие, не имея достаточно опыта.

Специалист добавил, что поход в горы - это, в первую очередь, физическая нагрузка, а в последнее время, согласно его личным наблюдениям, на Эльбрус приезжают много незамотивированных и неподготовленных туристов.

«Они слышат про это, им кажется, что это популярно и легко. На самом деле каждое восхождение - это смертельный риск. Большинство восхождений заканчивается успешно при большой доли везения и удачи. В этой ситуации все риски были оправданы, все гиды отработали четко», - высказал свою позицию эксперт в беседе с «Известиями».

Кипкеев, который сам принимал участие в закончившемся трагедией восхождении на Эльбрус, добавил, что к печальным последствиям в этом походе привели два произошедших в группе сбоя.

«Одна участница при подъеме на вершину заболела - у нее началась горная болезнь. И когда гид начал ее спускать, она умерла от переохлаждения на спуске. Мы потеряли гида и человека-участника. Он не мог нам потом помочь. Потом на спуске упал еще один человек. Он упал и сломал ногу. И гид был потерян для команды. И остался только один гид-лидер и я - помощник. Все люди остались с нами. Мы предварительно начали вызывать МЧС», - раскрыл он подробности инцидента.

Вечером в четверг, 23 сентября, группа из 19 альпинистов, которые находились на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь в связи с испортившимися погодными условиями. В ходе поисково-спасательной операции сотрудникам МЧС РФ удалось обнаружить участников похода. Пятеро из них к тому моменту, к сожалению, погибли.

Отметим, что туристы заранее зарегистрировали свой маршрут в Министерстве чрезвычайных ситуаций России. 

По факту произошедшей трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:52 В стране и мире
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
11:46 В стране и мире
Нарышкин напомнил об опытах Запада с влиянием электромагнитных волн на человека
11:17 Спорт
Скорость, техника и стиль: профессиональные бойцы назвали преимущества Усика в бою с Джошуа
11:22 ОПК
Видео
Стрелок на БМП-3 смог потушить свечи точными выстрелами: уникальные кадры
06:51 В стране и мире
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Популярное
Видео
Путину показали медвежью берлогу в сибирской тайге
Названы снижающие продолжительность жизни продукты
СМИ раскрыли подробности расставания Тома Круза и Хейли Этвелл
Лучший друг здоровья: назван напиток для предотвращения рака и инсульта
Видео
«Перетягивание мопса»: инвалид-колясочник рассказал, как спас свою собаку от стаи бродячих псов в Ульяновске
Видео
Воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.