Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Помощник гида Таулан Кипкеев, комментируя недавнюю трагедию на Эльбрусе, назвал частую ошибку туристов, решающихся подняться на гору. По его мнению, ошибка состоит в том, что люди идут в столь опасное путешествие, не имея достаточно опыта.
Специалист добавил, что поход в горы - это, в первую очередь, физическая нагрузка, а в последнее время, согласно его личным наблюдениям, на Эльбрус приезжают много незамотивированных и неподготовленных туристов.
«Они слышат про это, им кажется, что это популярно и легко. На самом деле каждое восхождение - это смертельный риск. Большинство восхождений заканчивается успешно при большой доли везения и удачи. В этой ситуации все риски были оправданы, все гиды отработали четко», - высказал свою позицию эксперт в беседе с «Известиями».
Кипкеев, который сам принимал участие в закончившемся трагедией восхождении на Эльбрус, добавил, что к печальным последствиям в этом походе привели два произошедших в группе сбоя.
«Одна участница при подъеме на вершину заболела - у нее началась горная болезнь. И когда гид начал ее спускать, она умерла от переохлаждения на спуске. Мы потеряли гида и человека-участника. Он не мог нам потом помочь. Потом на спуске упал еще один человек. Он упал и сломал ногу. И гид был потерян для команды. И остался только один гид-лидер и я - помощник. Все люди остались с нами. Мы предварительно начали вызывать МЧС», - раскрыл он подробности инцидента.
Вечером в четверг, 23 сентября, группа из 19 альпинистов, которые находились на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь в связи с испортившимися погодными условиями. В ходе поисково-спасательной операции сотрудникам МЧС РФ удалось обнаружить участников похода. Пятеро из них к тому моменту, к сожалению, погибли.
Отметим, что туристы заранее зарегистрировали свой маршрут в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.
По факту произошедшей трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.