Скорость, техника и стиль: профессиональные бойцы назвали преимущества Усика в бою с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик своей победой над британцем Энтони Джошуа переписал историю. В ринге он был великолепен и доказал свой высокий класс. Так победу Усика прокомментировал российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд.

«Он прекрасно подготовился, стал сильнее и мощнее. Джошуа сковала его скорость, он выглядел безвольным. Обычно так происходит, когда боксер понимает уровень оппонента. Страх сковывает психологически и сложно противопоставить что либо. Думаю, многие мальчишки глядя на Усика захотят боксировать также», - рассказал «Звезде» Дрозд.

Такого же мнения придерживается и другой знаменитый российский боец Александр Емельяненко. Он считает, что Усик победил заслуженно и ожидаемо.

«Джошуа уступил Усику во всем. Технически и в скорости тот был лучше. Он был на голову выше Энтони. Было больше движения, больше желания. Соперник вышел немного неготовым, зажатым. Он думал, что Усик будет боксировать как тяжеловес, а Саша взвинтил темп и постоянно атаковал его», - отметил Емельяненко.

Ранее Александр Усик прокомментировал вероятность реванша. По его мнению, очередной бой с Джошуа можно провести в Киеве на стадионе «Олимпийский», но, по мнению спортивных экспертов, это не то, о чем сейчас нужно думать чемпиону.

«Может реванш и произойдет, но мне кажется, раз такое дело, он выиграл много поясов, хочет объединить все титулы. Надо смотреть уже на бои с другими чемпионами. Александр в этом бою был более мотивирован на победу и все делал немного лучшею, чем оппонент», - констатировал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко.

По итогам боя с Энтони Джошуа, который состоялся минувшей ночью в Лондоне, Александр Усик стал обладателем титулов WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Теперь на счету 34-летнего боксера 19 побед на профессиональном ринге, 13 из них - нокаутом. Его соперник, 31-летний Джошуа, потерпел второе поражение при 24 победах, 22 и которых были одержаны досрочно.