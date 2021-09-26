Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Усик стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

Майя Мусиенко
02:27 26.09.2021
Решение о победе украинца судьи приняли единогласно.
Усик стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе
© Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Украинский боксер Александр Усик одержал победу в поединке с британцем Энтони Джошуа и лишил его титулов чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Двенадцатираундовый бой состоялся в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» 25 сентября. Усик был признан победителем схватки единогласным решением судей. Счет судейских записок – 117-112, 116-112, 115-113.

Теперь на счету 34-летнего боксера 19 побед на профессиональном ринге, 13 из них – нокаутом. Его соперник, 31-летний Джошуа, потерпел второе поражение при 24 победах, 22 и которых были одержаны досрочно.

Александр Усик провел третий поединок в тяжелой весовой категории. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, олимпийским чемпионом 2012 года в весе до 91 кг. Ранее украинец победил американского боксера Чазза Уизерспуна и британца Дерека Чисору.

Ранее в России в подмосковном парке «Патриот» стартовал 58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих. В нем приняли участие порядка 230 спортсменов из 36 стран. Всего за семь дней соревнований боксеры провели 216 боев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:38 В стране и мире
Видео
Лавров заявил о подготовке контактов между МИД РФ и Госдепом США
18:58 В стране и мире
Видео
Путин призвал уделить внимание занятости россиян предпенсионного возраста
18:45 В стране и мире
В Узбекистане отреагировали на сообщения об избиении русскоговорящего мальчика
18:18 В стране и мире
Видео
В Сочи возобновили движение по федеральной трассе после сошедшего на нее камнепада
16:30 Спорт
Видео
Колосков назвал возможные причины ухода Семина с поста главного тренера «Ростова»
Популярное
Видео
«Перетягивание мопса»: инвалид-колясочник рассказал, как спас свою собаку от стаи бродячих псов в Ульяновске
Мясников рассказал, люди с какой группой крови защищены от COVID-19
Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как следили за певицей за годы опекунства
Видео
Воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч
СМИ: Marvel подала в суд на наследников создателей комиксов
Видео
«Худой толстяк»: диетолог предупредила об опасности скрытого ожирения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.