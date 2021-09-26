Усик стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал победу в поединке с британцем Энтони Джошуа и лишил его титулов чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Двенадцатираундовый бой состоялся в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» 25 сентября. Усик был признан победителем схватки единогласным решением судей. Счет судейских записок – 117-112, 116-112, 115-113.

Теперь на счету 34-летнего боксера 19 побед на профессиональном ринге, 13 из них – нокаутом. Его соперник, 31-летний Джошуа, потерпел второе поражение при 24 победах, 22 и которых были одержаны досрочно.

Александр Усик провел третий поединок в тяжелой весовой категории. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, олимпийским чемпионом 2012 года в весе до 91 кг. Ранее украинец победил американского боксера Чазза Уизерспуна и британца Дерека Чисору.

Ранее в России в подмосковном парке «Патриот» стартовал 58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих. В нем приняли участие порядка 230 спортсменов из 36 стран. Всего за семь дней соревнований боксеры провели 216 боев.