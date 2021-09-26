Боксер Усик оценил вероятность реванша с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик допустил реванш с британцем Энтони Джошуа, которого он победил в ночь на 26 сентября в Лондоне единогласным решением судей. Украинец поблагодарил соперника за поединок.

«Реванш? Я хотел бы провести его на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Решится ли Джошуа? Он боец. Думаю, Энтони попытается стать лучше... Я думаю, он решится на второй поединок. Хотел бы сказать ему спасибо, ведь я люблю, когда мне дают шансы. Критики? На них не обращаю внимание, для меня это дополнительная мотивация», - цитирует РИА Новости слова непобедимого украинца.

По итогам боя с Джошуа, Усик стал обладателем титулов WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Теперь на счету 34-летнего боксера 19 побед на профессиональном ринге, 13 из них - нокаутом. Его соперник, 31-летний Джошуа, потерпел второе поражение при 24 победах, 22 и которых были одержаны досрочно.