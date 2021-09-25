В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 из-за непривитых

Непривитые по различным причинам граждане могут послужить причиной резкого подъема заболеваемости COVID-19. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, отказ от прохождения вакцинации приводит к печальным последствиям, а именно к развитию болезни различной степени тяжести.

«Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», - приводит ТАСС слова Горелова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что около 40 миллионов россиян полностью привились от инфекции, обезопасив свои жизни и здоровье. Тех, кто еще не посетил процедурный кабинет, призывают сделать это как можно скорее, так как осенью ожидается сезонный подъем простудных заболеваний.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за все время пандемии зарегистрировано 7 376 374 случая инфицирования. За это время из больниц выписаны 6 574 608 человек, не смогли перенести последствия болезни и скончались 202 273 пациента.