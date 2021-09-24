В Роспотребнадзоре спрогнозировали темпы заболеваемости COVID-19 осенью

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году. Такой прогноз озвучил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики - моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», - сказал Горелов в беседе с РИА Новости.

Эпидемиолог напомнил о необходимости ношения медицинских защитных масок. Для большинства азиатских стран это вообще стало нормой, причем задолго до пандемии COVID-19, подчеркнул Горелов.

Ранее в руководстве Роспотребнадзора отметили, что около 40 миллионов россиян полностью привились от коронавируса. В стране отмечен достаточно высокий удельный вес граждан с иммунитетом к инфекции, что свидетельствует о достижении желаемых показателей.