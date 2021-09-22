Глава Роспотребнадзора заявила о движении в сторону «заветных» цифр по иммунитету от COVID-19

В стране отмечен достаточно высокий удельный вес россиян с иммунитетом к новой коронавирусной инфекции, что свидетельствует о достижении желаемых показателей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, российские производители вакцин продолжают работать над тем, чтобы прививки оставались самым актуальным и действенным средством в борьбе с новыми штаммами вируса, сообщила она в интервью телеканалу НТВ.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о старте доклинических исследований одновременного применения вакцин против гриппа и коронавируса. Результаты дадут понимание дальнейшего направления работы, отметил чиновник.

Мурашко отметил, что тем, кто еще не сделал прививку от COVID-19, стоит сделать ее в первую очередь, так как эта инфекция в настоящий момент более опасна.