Проект БАРС: в Северной Осетии стартовали трехдневные сборы резервистов

В Северной Осетии стартовали трехдневные военные сборы боевого армейского резерва страны, сокращенно - БАРС. Главная цель проекта - восстановить забытые со времен срочной службы умения и навыки. Уже пять лет капитан запаса Сергей Хуриев, кадровый офицер, преподает физическую культуру в аграрном техникуме города Моздок в Северной Осетии. Семейные обстоятельства не позволили ему продолжить службу в рядах ВС РФ. Участие в проекте БАРС, запущенном Минобороны, дало ему шанс вернуться к любому делу.

«Можно вернуться, можно попробовать это еще раз. У меня последнее время появляются мысли по этому поводу. И, наверное, мы это сделаем», - сказал капитан запаса Сергей Хуриев.

Метнуть гранату, метко поразить цель из снайперской винтовки СВД, оказать первую помощь раненому товарищу. Это и многое другое должны уметь делать резервисты, подписавшие контракт на службу в мобилизационном резерве. Учебные сборы резервистов, это не только занятия в учебных классах, это еще и активная боевая подготовка. Стрелковая, метание гранат. Бойцы вспоминают все то, что они делали во время службы в армии.

Минимум личных вещей, аскетичный армейский быт и койка в стационарном полевом лагере. Временный дом для более, чем двухсот граждан, которые прибыли в учебный центр в Северной Осетии для прохождения военных сборов боевого армейского резерва страны, сокращенно - БАРС.

Сборы проходят в течение трех дней, но для многих граждан, подписавших контракт для участия в проекте БАРС, они сродни далекой экспедиции. Три дня в отрыве от дома, семьи, от привычной работы, подчиняясь строгому армейскому распорядку. Именно так резервисты будут проводить ежемесячные сборы и один раз в год сроком на месяц.

«Мы проводим занятия с целью восстановить умения, которые были ими утеряны, либо забыты без практического выполнения стрельб и работы при технике», - отметил командир полка резерва Максим Мачикин.

После первых сборов резервисты вспомнят, как надо обращаться с оружием, вновь почувствуют дух войскового товарищества. Ну а после проведения месячной тренировки и различных учений составят костяк вполне боеспособных подразделений.