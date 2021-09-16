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В ЮВО заключили первые контракты с добровольцами в проект армейского резерва БАРС

Андрей Аркадьев
12:21 16.09.2021
Вступившие в ряды резерва будут проходить тренировочные занятия ежемесячно и военные сборы один раз в год.
В ЮВО заключили первые контракты с добровольцами в проект армейского резерва БАРС
© Фото: Минобороны России
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Первые контракты с желающими вступить в подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС) заключены в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, первые учебные сборы с подразделениями БАРС намечено провести во второй половине сентября. Для предстоящих учебных сборов с резервистами на девяти полигонах округа развернуто 23 объекта учебно-материальной базы, подобрано 240 офицеров и сержантов – руководителей занятий.

Вступившие в ряды резерва будут проходить тренировочные занятия ежемесячно и военные сборы один раз в год.

«Граждане, пребывающие в запасе, изъявившие желание на добровольной основе заключить контракт с Вооруженными Силами России о пребывании в резерве, должны содержаться в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии. Это достигается путем регулярного привлечения их на занятия по боевой подготовке в полевых условиях в составе подразделений», – подчеркнул командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

В мирное время резервисты будут выполнять задачи по охране и обороне особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержанию правопорядка, ликвидации последствий опасных природных явлений.

Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет, либо до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте будет достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование.

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