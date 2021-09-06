Армия Военный эксперт назвал логичной тенденцией увеличение числа резервистов в армии РФ Иван Линдеманн По словам Ивана Коновалова, мобилизационный ресурс очень важен для великой военной державы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Решение увеличить число резервистов в Российской армии исходит из логики развития строительства Вооруженных сил на нынешнем этапе. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Иван Коновалов. «Реформа, начатая еще в 2008 году, фактически продолжается. Рано или поздно к этому надо было прийти, потому что мобилизационный ресурс очень важен для великой военной державы. Решение больших задач в случае необходимости, конечно, ложится и на резервистов. Этому сейчас уделяется серьезное внимание, численность увеличивается. Но я бы обратил внимание, что и увеличивается количество тренировок резервистов», - подчеркнул он. Также Коновалов назвал увеличение числа резервистов в армии логичной тенденцией. «Наша армия всегда развивается по особому пути. Очень важный момент, что армия России - это часть народа. А резервисты - это люди, которые, когда-то отслужив, возвращаются опять к службе на какое-то время и поддерживают общую обороноспособность страны», - заключил эксперт. Насколько будет увеличена численность резервистов, пока не уточняется. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда и от Заполярья до Крыма. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика