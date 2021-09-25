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На Украине раскрыли подробности покушения на советника Зеленского

Роман Захаров
07:46 25.09.2021
В украинском МВД считают, что по политику стрелял профессиональный киллер, у которого были сообщники.
На Украине раскрыли подробности покушения на советника Зеленского
© Фото: Национальная полиция Украины
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Первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин раскрыл подробности покушения на советника президента страны Владимира Зеленского Сергея Шефира, а также рассказал, на какой стадии сейчас находится следствие по данному громкому делу. В частности, высокопоставленный силовик сообщил, что правоохранители располагают данными о внешности стрелка.

«Мы имеем воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий», - заявил Енин в эфире телеканала «Украина».

Замминистра добавил, что покушение совершил профессионал, у которого были сообщники. По его словам, преступники ждали свою жертву в засаде. Енин отметил, что в момент стрельбы за четыре секунды по автомобилю чиновника было выпущено около 20 пуль, 15 из них попали в машину. При этом пули, обратил внимание страж порядка, без труда пробили транспортное средство, поскольку оно не было бронированным.

«Нам уже не приходится никому доказывать, что это была инсценировка. Ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя для совершения задуманного преступления», - подчеркнул заместитель министра внутренних дел Украины.

Большие какие-либо сведения Евгений Енин раскрывать не стал, объяснив это тем, что преступники, стоящие за покушением, могут воспользоваться информацией, чтобы попытаться уйти от правосудия. 

Автомобиль Сергея Шефира обстреляли в Киевской области утром в среду, 22 сентября. В результате инцидента никто не погиб, однако был тяжело ранен водитель транспортного средства. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». К настоящему моменту никто не задержан в рамках расследования данного дела. Следствие рассматривает несколько версий причин произошедшего.

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