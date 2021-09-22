Очевидец рассказал о моменте покушения на советника Зеленского

Впереди Audi, на которой передвигался советник президента Украины Сергей Шефир в момент покушения на него, ехал черный автомобиль, а сзади - белый микроавтобус. Об этом журналистам рассказал один из свидетелей происшествия.

«Мы вообще-то в Трыполье работаем, ехали, услышали, что там что-то затрещало. Когда началась стрельба, рядом с Audi впереди от нее, ехал черный автомобиль, а сразу позади - белый микроавтобус», - объяснил Vesti.ua очевидец, работающий строителем недалеко от места ЧП.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли в Киевской области утром в среду, 22 сентября. В результате инцидента никто не погиб, однако был ранен водитель транспортного средства. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что инцидент может быть связан с местью бандитов, противостоянием олигархов на Украине, а также, по его словам, не исключен «российский след». Кроме того, политик предположил, что покушение является посланием Зеленскому и помощник украинского лидера целью нападения не был.

В Кремле на версию о «российском следе» уже отреагировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, сообщил, что она не имеет ничего общего с реальным положением дел, а те, кто ее выдвинул, по мнению представителя Кремля, проявили признаки «излишне экзальтированного эмоционального состояния».