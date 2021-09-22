В Кремле ответили на версию о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского
Чтобы не случилось на Украине, никто из местных политиков не может не найти «российского следа». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в Киеве версию о якобы причастности Москвы к покушению на советника Владимира Зеленского - Сергея Шефира.
«К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить "российского следа"», - сказал он.
Песков при этом подчеркнул, что с реальным положением дел такая версия событий не имеет ничего общего.
«Это скорее признаки действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния», - подчеркнул представитель Кремля.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли в Киевской области в среду, 22 сентября. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что инцидент может быть связан с местью бандитов, противостоянием олигархов на Украине, а также, по его словам, не исключен «российский след».
Кроме того, Арахамия предположил, что покушение является посланием Зеленскому и помощник президента целью нападения не был.