В Кремле ответили на версию о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского

Чтобы не случилось на Украине, никто из местных политиков не может не найти «российского следа». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в Киеве версию о якобы причастности Москвы к покушению на советника Владимира Зеленского - Сергея Шефира.

«К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить "российского следа"», - сказал он.

Песков при этом подчеркнул, что с реальным положением дел такая версия событий не имеет ничего общего.

«Это скорее признаки действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния», - подчеркнул представитель Кремля.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли в Киевской области в среду, 22 сентября. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что инцидент может быть связан с местью бандитов, противостоянием олигархов на Украине, а также, по его словам, не исключен «российский след».

Кроме того, Арахамия предположил, что покушение является посланием Зеленскому и помощник президента целью нападения не был.