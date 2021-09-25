«Опять забил?»: Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче «Зенит» - «Крылья Советов»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил гол форварда «Зенита» Артема Дзюбы во встрече с самарскими «Крыльями Советов». Матч 9-го тура РПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу петербургской команды, Дзюба забил гол на 35-й минуте.
«Дзюба опять забил? Здорово», - цитирует Карпина Чемпионат.com.
Карпин ранее включил Дзюбу в предварительную заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира - 2022. Футболист же отказался выходить на поле в качестве игрока сборной, заявив, что пока не набрал оптимальную форму. Карпин, в свою очередь, отметил, что у форварда «Зенита» остается шанс сыграть за сборную в ноябре.
Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазавшвили ранее объяснил отказ Дзюбы натянутыми отношениями с наставником национальной команды.